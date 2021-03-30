الجماهير تُنعش أجواء مباراة السعودية وفلسطين

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة السعودية وفلسطين، المقامة الآن على ملعب مرسول بارك في الرياض، عودة الجماهير إلى المدرجات مرة أخرى، بعد غياب دام لمدة عام تقريبًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

عودة الجماهير في مرسول بارك:

وكانت وزارة الرياضة قد كشفت، أمس الاثنين، عن الشروط المهمة للسماح من أجل عودة الجماهير للملاعب بنسبة 40%، لتكون البداية اليوم من خلال مباراة السعودية وفلسطين اليوم على ملعب مرسول بارك.

وحرصت الجماهير على التواجد في المدرجات لدعم وتحفيز لاعبي الأخضر من أجل تقديم الأفضل في التصفيات الآسيوية، والتزموا بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولعبت عودة الجماهير دورًا في تألق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال مباراة فلسطين اليوم، حيث ظهر اللاعبون بشكل أفضل وقدموا أداء مميزًا.

مباراة السعودية وفلسطين اليوم:

وتلعب السعودية وفلسطين الآن ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وتُشير النتيجة إلى تقدم الأخضر برباعية دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة اليوم، خاض الأخضر 4 مباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، وبفارق نقطة عن أوزبكستان المتصدر من 5 مواجهات.

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