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الجيش السعودي الأول عالميًا من حيث جاهزية الجنود
احتل المرتبة الـ 6 من حيث تصنيف الأقوى بالعالم

الجيش السعودي الأول عالميًا من حيث جاهزية الجنود

2021/03/25
الساعة 10:47 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الجيش السعودي الأول عالميًا من حيث جاهزية الجنود تصنيف الجيش السعودي
المواطن- متابعة

احتل الجيش السعودي المركز الأول في العالم من حيث أكبر نسبة من الجنود النشطين المتاحين للقتال مع قدرات تصل إلى 95% من الجنود الجاهزين للقتال في أيّ وقت وفي أيّ مكان في العالم.

الجيش السعودي الأول عالميًا في هذا الأمر (3)

الجيش السعودي يتفوق على الأمريكي والألماني

وبحسب تصنيف الموقع العسكري Military Direct فإن جيش السعودية بذلك قد تفوق على جيوش كل من: ألمانيا واليابان والصين وأستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وروسيا والهند.

الجيش السعودي الأول عالميًا في هذا الأمر (3)

تصنيف أقوى الجيوش في العالم

وجاء جيش السعودية في المرتبة السادسة عالميًا في تصنيف أقوى الجيوش في العالم، وفي المرتبة الأولى في العالم العربي والإسلامي، ومن اللافت أن السعودية هي الدولة العربية والإسلامية الوحيدة في تصنيف العشرة الأوائل لأقوى الجيوش في العالم.

واحتل الجيش السعودي المرتبة الخامسة عالميًا من حيث الأجور بعد كندا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

الجيش السعودي الأول عالميًا في هذا الأمر (3)


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‎تعليق واحد

  1. محمودابوطالب

    اللهم احفظ مصر وبلاد الحرمين الشريفين وسائر بلاد العرب والمسلمين يارب العالمين

    ‎رد

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