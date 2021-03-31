الجيش اليمني يحرر عدة مواقع إستراتيجية في جبهة تعز

المواطن - متابعة

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، تحرير عدد من التباب والمرتفعات الحاكمة، وقطع خطوط الإمداد لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة مقبنة، غرب مدينة تعز.

معارك مستمرة ضد ميليشيات الحوثي

وقال نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري العقيد عبدالباسط البحر: إن قوات الجيش الوطني تخوض معارك مستمرة ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في أكثر من جبهة بمحافظة تعز، وسط تقدم ثابت للجيش وانهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

بطولات الجيش اليمني:

وأشار العقيد البحر، في تصريح صحفي، إلى أن وحدات من قوات الجيش الوطني تمكنت خلال الساعات الماضية من تحرير عدد من التباب والمرتفعات الحاكمة، وقطع خطوط الإمداد للميليشيا في الجبهة الغربية بمديرية مقبنة.

وأضاف أن من أبرز هذه المواقع تلة المطاحن وسلسلة من التلال الصغيرة المجاورة باتجاه جبل العرف وباتجاه البرح.

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