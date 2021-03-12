الجيش اليمني يستعيد السيطرة على مواقع في مديرية مقبنة

المواطن - واس

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أعلن الجيش اليمني مواصلته التقدم في القتال الدائر ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في الجبهة الغربية من محافظة تعز.

الساحل الغربي لليمن

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن وحدات عسكرية استعادت السيطرة على عدد من البلدات والمواقع في مديرية مقبنة، مندمجةً مع وحدات تابعة للقوات المشتركة تتمركز في الساحل الغربي لليمن.

خسائر فادحة للحوثيين

وأشار المصدر إلى أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية، موضحاً أنه تم اغتنام معدات وذخائر خلفتها تلك العناصر التي لاذت بالفرار في جبهتي الكدحة ومقبنة بعد تلقيهم ضربات موجعة.

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