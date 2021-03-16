الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة غرب تعز

المواطن - واس

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أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني الليلة الماضية طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران غرب محافظة تعز اليمنية.

إسقاط طائرة مسيرة

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن قوات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية في جبل رحنق بجبهة مقبنة غرب محافظة تعز.

وأضاف المصدر “أن مواجهات عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني وعناصر المليشيات في منطقة الطوير الأعلى”.

مقتل قائد ميداني

وأشار إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل القائد الميداني الحوثي المدعو “ابو صدام” و6 من مرافقيه باستهداف الجيش الوطني مدرعة للمليشيات.

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