الحارس بونو يدخل التاريخ بعد هدفه بلقاء بلد الوليد ضد إشبيلية

المواطن - محمد سمعه

دخل الحارس المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني، التاريخ، وذلك بعد إحرازه هدفًا بـ مباراة بلد الوليد ضد إشبيلية التي أُقيمت مساء أمس السبت في الدوري الإسباني.

بونو يُنقذ فريقه بلقاء بلد الوليد ضد إشبيلية

وكان بونو تقدم بالدقيقة الـ93 من عمر المباراة أثناء تنفيذ ركلة ركنية لفريق إشبيلية، ثم تناقلت الكرة بشكل مرتبك بين لاعبي الفريقين، ليجدها بونو أمامه ويسددها من مرة واحدة دون تفكير مُحرزًا هدف الإنقاذ، وهدف التعادل لفريق إشبيلية، لينتهي اللقاء بهدف لكل فريق.

وأصبح المغربي ياسين بونو، ثامن حارس في تاريخ الدوري الإسباني يُحرز هدفًا بعد كل من ناتشو جونزاليس الذي أحرز 6 أهداف، وفينوي الذي أحرز 6 أهداف، وسانتاماريا وتشيلافيرت وبراتيس وأرانزوبيا وديميتروفيتش الذي أحرز كل منهم هدفًا واحدًا فقط.

بونو أول حارس عربي يُسجل في الدوري الإسباني

كما أن مباراة بلد الوليد ضد إشبيلية، شهدت على أن بونو أصبح أول حارس عربي يُسجل بالدوريات الـ5 الكبرى في القارة الأوروبية.

وقدم ياسين بونو مع إشبيلية بالموسم الحالي، أرقامًا مميزة حيث حافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة بالليجا، كما أصبح أكثر حارس في تاريخ إشبيلية يُحافظ على نظافة شباكه خلال 570 دقيقة.

وكانت مباراة بلد الوليد وإشبيلية أُقيمت على ملعب نيوفو جوسي زورييلا معقل بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد إشبيلية 55 نقطة بالمركز الرابع، بينما أصبح رصيد بلد الوليد 27 نقطة في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

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