الحصيني : حالة ممطرة تبدأ الثلاثاء مصحوبة بحبات برد وغبار

المواطن - الرياض

توقع عضو لجنة تسميات خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد المملكة حالة ممطرة هي الحالة رقم 14 في سنة 1442 اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.

تفاصيل الحالة الممطرة:

وقال الحصيني: متوقع حالة ممطرة يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة من يوم الثلاثاء 17/ 8/ 1442هـ، وهي الحالة “14” لموسم عام 1442هـ، يسبقها ارتفاع في الحرارة تدريجي ثم انخفاض تدريجي في الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.

وتابع الحصيني: الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد، تستمر عدة أيام، ومتوقع خلال الـ”24″ ساعة القادمة- بإذن الله- من الثلاثاء 17/ 8/ 1442هـ حتى صباح الأربعاء 18/ 8/ 1442هـ، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة، قد تصحب بحبات برد على “أجزاء” من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وحائل وشرق الشمالية والجوف وغرب القصيم مع رياح مغبرة.

حالة الطقس غدًا:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، غدًا، قد تتخللها سحب ممطرة، تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، حائل، القصيم والحدود الشمالية)، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف، الحدود الشمالية.

وأضاف المركز في تقرير له عن حالة الطقس غدًا أن الرياح على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15- 30كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16- 40كم/ ساعة، وسيصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وقد تصل مترين ونصف شمالًا، وسيكون الموج خفيفًا إلى متوسط جنوبًا، ومتوسط الموج إلى مائج شمالًا.

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