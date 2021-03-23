الحصيني : موجة حارة ورياح شديدة غدًا ضعوا الأغنام في الشبك وثبتوا الخيام

المواطن- الرياض

توقع عضو لجنة تسميات الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد معظم مناطق المملكة غدًا موجة حارة مع رياح شبه قوية ليلًا.

وقال الحصيني: متوقع الأربعاء 10/ 8/ 1442هـ أجواء حارة على معظم المناطق نهارًا ومعتدلة ليلًا، متوقع رياح من شبه قوية لقوية مثيرة للأتربة على مناطق تبوك والشمالية والجوف وحائل ومكة والمدينة والقصيم وشمال الشرقية.

وتابع: الأغنام ضعوها في الشبك، وغرف النوم والخيام وثبتوها، مشيرًا إلى أنه في غرب وشمال منطقة الرياض ستكون الرياح من متوسطة لشبه قوية.