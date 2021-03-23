الحصيني : موجة حارة ورياح شديدة غدًا ضعوا الأغنام في الشبك وثبتوا الخيام

توقع عضو لجنة تسميات الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد معظم مناطق المملكة غدًا موجة حارة مع رياح شبه قوية ليلًا.
موجة حارة على هذه المناطق:
وقال الحصيني: متوقع الأربعاء 10/ 8/ 1442هـ أجواء حارة على معظم المناطق نهارًا ومعتدلة ليلًا، متوقع رياح من شبه قوية لقوية مثيرة للأتربة على مناطق تبوك والشمالية والجوف وحائل ومكة والمدينة والقصيم وشمال الشرقية.
وتابع: الأغنام ضعوها في الشبك، وغرف النوم والخيام وثبتوها، مشيرًا إلى أنه في غرب وشمال منطقة الرياض ستكون الرياح من متوسطة لشبه قوية.
حالة الطقس غدًا:
من جهة أخرى توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس غدًا، استمرار العواصف الترابية تصل معها سرعة الرياح إلى أكثر من 55كم/ ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.كما يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية، كذلك على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، في حين يتوقع استمرار الارتفاع لدرجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.
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