الحصيني يتوقع ارتفاع الحرارة 7 درجات بدءًا من الغد

المواطن - الرياض

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، تذبذبًا في درجات الحرارة، على بعض مناطق المملكة، بدءًا من يوم غد الثلاثاء.

كما توقع الحصيني، عبر “تويتر”، ارتفاع في درجات الحرارة يتراوح من (4) إلى (7)°درجات مئوية بدءًا من الغد الثلاثاء، عما هي عليه حاليًا، على معظم مناطق المملكة، ليكون الجو حارًا نهارًا، ومن لطيف إلى مائل للبرودة ليلًا.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف الحصيني أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى يوم الجمعة المقبل، على الشمالية والوسطى والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان، وسيكون الطقس حارًا نهارًا إلى معتدل ليلًا.

وأشار إلى أنه سيطرأ انخفاض في درجات الحرارة من (6) إلى (9) درجات مئوية، على الشمالية والوسطى والشرقية، مع بقاء الحرارة كما هي على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان، مع رياح مثيرة للأتربة والغبار واحتمال تشكل عاصفة ترابية.

وتابع عبدالعزيز الحصيني أنه يسبق ذلك هطول أمطار، معظمها خفيفة، على أجزاء محدودة من مناطق القصيم وشرقها تمتد إلى الشرقية وعسير.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة. على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط .

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