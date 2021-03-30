الحصيني يتوقع حالة مطرية وتساقطًا للبرد بعدة مناطق

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجزاء متفرقة من المملكة، حالة مطرية خلال الساعات المقبلة قد تكون مصحوبة بحبات من البرد.

وقال الحصيني، عبر حسابه في موقع “تويتر”: “إن الحالة الممطرة يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة بدءًا من اليوم (الثلاثاء)، وهي الحالة الـ 14 لموسم عام 1442 هـ، وسيسبقها ارتفاع في درجات الحرارة بشكل تدريجي ثم انخفاض آخر تدريجي”.

رياح مثيرة للأتربة

وأضاف أن الحالة ستكون عبارة عن رياح مثيرة للأتربة، مع أمطار متفاوتة من مكان لآخر، ستكون خفيفة إلى متوسطة مع حبات برد تستمر لعدة أيام.

وتابع عبدالعزيز الحصيني: “خلال الـ 24 ساعة المقبلة وحتى صباح غدٍ (الأربعاء)، ستشمل الحالة المطرية أجزاءً من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وحائل والجوف وشرق الحدود الشمالية وغرب القصيم مع رياح مغبرة”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، حائل، القصيم والحدود الشمالية)، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف، الحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل مترين ونصف شمالًا، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج جنوبًا، متوسط الموج إلى مائج شمالًا.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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