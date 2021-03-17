الحفظي يتفقد مركز المتطوع التقني لصيانة الجوال والحاسب مجانًا

المواطن - حسن عسيري - أبها

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قام مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور سليمان الحفظي، عصر الثلاثاء، بزيارة تفقدية لمركز المتطوع التقني المقام في الكلية التقنية الثانية بأبها، وذلك ضمن المبادرات التي تشرف عليها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، والتي تعنى بصيانة أجهزة الجوال والحاسوب مجانًا.

أهداف مبادرة المتطوع التقني:

كما أوضح عميد الكلية، صالح عبدالرحمن القحطاني، بأنه تم تشكيل فريق عمل من متدربي الكلية المؤهلين للأعمال المهنية والتقنية، وبإشراف من مهندسين أصحاب كفاءة عالية من أعضاء هيئة التدريب بالكلية في مجال صيانة الجوالات والحاسب الآلي.

وأكد القحطاني استمرار الفريق بتنفيذ تلك المبادرة بأعلى معايير الجودة.

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