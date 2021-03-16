الحكم يلغي هدف حمدالله في شباك العين

المواطن - مروة نبيل

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نجح مهاجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، إلا أن الحكم ألغاه لوجود خطأ.

🎥 — بعد العودة لتقنية الـVAR.. حكم المباراة يلغي هدف #النصر الأول #النصر_العين pic.twitter.com/tj76uAgosA — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 16, 2021

حمدالله يهز الشباك

ووصلت الكرة إلى حمدالله داخل منطقة الجزاء، ليسددها بقوة ويهز الشباك عند الدقيقة 25، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو الـVAR نظرًا لوجود خطأ في اللعبة.

ويلعب النصر ضد العين الآن على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويطمح كل منهما لتسجيل هدف، وإنهاء الشوط الأول متقدمًا في النتيجة.

الفريقان هذا الموسم

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق الفوز، خاصة أن الأداء تحسن خلال الفترة الماضية، وانتفض في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتغلب على الأهلي في الدولة الماضية.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتذيل جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، ليقترب من الهبوط، وتحقيق مفاجأة ثانية بعد فوزه على الهلال.

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