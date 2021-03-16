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الحكم يلغي هدف حمدالله في شباك العين
بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو

الحكم يلغي هدف حمدالله في شباك العين

2021/03/16
الساعة 7:33 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الحكم يلغي هدف حمدالله في شباك العين جانب من المباراة
المواطن - مروة نبيل

نجح مهاجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، إلا أن الحكم ألغاه لوجود خطأ.

حمدالله يهز الشباك

ووصلت الكرة إلى حمدالله داخل منطقة الجزاء، ليسددها بقوة ويهز الشباك عند الدقيقة 25، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو الـVAR نظرًا لوجود خطأ في اللعبة.

ويلعب النصر ضد العين الآن على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويطمح كل منهما لتسجيل هدف، وإنهاء الشوط الأول متقدمًا في النتيجة.

الفريقان هذا الموسم

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق الفوز، خاصة أن الأداء تحسن خلال الفترة الماضية، وانتفض في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتغلب على الأهلي في الدولة الماضية.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتذيل جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، ليقترب من الهبوط، وتحقيق مفاجأة ثانية بعد فوزه على الهلال.


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