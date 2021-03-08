الحلافي يكشف مفاجأة صادمة بشأن تواجده في النصر!

المواطن - مروة نبيل

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كشف عبدالرحمن الحلافي حقيقة تقدمه باستقالته من مجلس إدارة نادي النصر، بعد تداول أنباء بشأن رحيل 3 من أعضاء المجلس خلال الفترة الماضية.

الحلافي يؤكد استقالته من النصر:

وقال الحلافي: “توضيح.. نظرًا لما يتم تداوله حول تقديم عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي النصر باستقالتهم، أود أن أوضح أنني قد تقدمت باستقالتي من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 25/ 10/ 2020″.

ولفت عبدالرحمن الحلافي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن استقالته جاءت لعدد من الأسباب الجوهرية، مضيفًا: “كما أسأل الله التوفيق والنجاح لنادينا العالمي.. والله الموفق”.

ويُعاني النصر من أزمات عديدة مؤخرًا، والتي كان آخرها إعلانها قبول استقالة عبدالله الدخيل من منصبه كرئيس تنفيذي، قبل أن يؤكد عضو الشرف الذهبي، عبدالعزيز بغلف ادعاء الإدارة بطلب الاستقالة، وطلب عقب جمعية غير عادية بشكل عاجل.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الأهلي، مساء يوم الخميس المقبل، على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع الأهلي في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

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