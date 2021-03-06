الحمادي: هكذا تتأكد من مصداقية المعلومات على مواقع التواصل

المواطن - الرياض

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سلط الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي الضوء على كيفية توثيق المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو | الخبير التقني "عبدالعزيز الحمادي" يوضح أهمية حماية المعلومات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي #الإخبارية pic.twitter.com/bF7eOgJLAw — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) March 6, 2021

وأوضح الحمادي، في مداخلة مع قناة الإخبارية، أن شبكة الإنترنت بمنزلة سلاح ذي حدين، وإن كانت جوانبها الإيجابية كبيرة جدًّا، إلا أن هناك سلبيات بحكم أن الشبكة مفتوحة للجميع، متابعًا أن هناك بعض الطرق للتحقق من المعلومات المتداولة عبر شبكة الإنترنت، وأنه يجب التقصي عن مصدر المعلومة من حيث كونه رسميًّا وذا ثقة ومصداقية من عدمه.

معلومات مغلوطة:

وأضاف الخبير التقني أنه يجب التأكد من الأمن المعلوماتي؛ لأنه أحيانًا قد يبث بعض أصحاب النفوس المريضة معلومات مغلوطة عبر صفحات تحمل أسماء شبيهة بالمواقع الرسمية، ومن ثم يجب التأكد من صحة الرابط ومصداقية الصفحات التي ندخل عليها.

وقال الحمادي: مواقع التواصل الاجتماعي مثل واتساب وفيسبوك وغيرهما تتميز بسهولة النشر عليها؛ ولذلك يجب عدم تصديق أي معلومات، مهما كان الشخص الذي ينشرها إلا بعد التأكد من مصداقيتها.

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