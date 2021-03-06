الحياة الفطرية‏: يُمنع صيد طيور النورس بهذه الطريقة

المواطن - الرياض

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أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه يمنع عمل مصايد جماعية لصيد طيور النورس.

وتفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم السبت، مع شكوى أحد المواطنين من رصد شخص يقوم بعمل مصيدة لطيور النور بكميات كبيرة؛ حيث أجبره المواطن على إطلاق سراحهم.

جوهر الشراكة المجتمعية

وقال المركز: “نفيدكم بأنه يمنع الصيد بهذه الطريقة كما نكرر الشكر والتقدير لحرصكم على المحافظة على الحياة الفطرية وهذا هو جوهر الشراكة المجتمعية التي نسعى في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى تعزيزها لتحقيق رؤيتنا الطموحة.

معاً نحو بيئة مزدهرة ومستدامة

وختم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بقوله: “معًا.. نحو بيئة مزدهرة ومستدامة”.

شكرًا لاهتمامكم

نفيدكم بأنه يمنع الصيد بهذه الطريقة كما نكرر الشكر والتقدير لحرصكم على المحافظة على الحياة الفطرية وهذا هو جوهر الشراكة المجتمعية التي نسعى في #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية إلى تعزيزها لتحقيق رؤيتنا الطموحة

"معًا ،، نحو بيئة مزدهرة ومستدامة"@anasdossarry pic.twitter.com/saA2k6uNRQ — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) March 6, 2021

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