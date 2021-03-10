الحياة الفطرية توضح حقيقة مقطع الصيد الجائر لطائر الرهو

المواطن - الرياض

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كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية حقيقة مقطع الفيديو المتداول حول الصيد الجائر لطائر الرهو، والذي تم تداوله عبر مواقع التواصل يوم 7 مارس الجاري.

وقال المركز إنه إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول حول الصيد الجائر لطائر الرهو بتاريخ ٧ مارس ٢٠٢١، يودّ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التوضيح بأن التصوير كان خارج المملكة العربية السعودية.

ما هو طائر الرهو ؟

هو طائر من الطيور المهاجرة يُعرف كذلك باسم الكرك، ويهاجر في الأيّام الأخيرة من شهر أغسطس وتستمر هجرته حتى شهر سبتمبر؛ حيث تتجمع في قطعان يقارب عددها أربعمائة طائر، وخلال رحلتها الطويلة والشاقة تعبر جبال الهملايا وصولًا لدولة الهند، وتنتهي هذه الرحلة بموت العديد من الطيور نتيجة التعب والعطش، وافتراس الطيور الجارحة لها.

أمّا بالنسبة لشكل هذه الطيور، فيصل طولها لمائة سنتيمتر، ولديها ريش شاحب اللون، يميل لونه للرمادي المزرق، عيونها ذات لون برتقالي محمر، ولها منقار صغير، وجناحان ضخمان يبلغ طولهما مائة وثمانون سنتيمترًا، والإناث منها أصغر بقليل من حجم الذكور.

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