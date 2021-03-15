الخارجية الأمريكية : الهجمات الحوثية التي تستهدف المدنيين في السعودية غير مقبولة

المواطن - الرياض

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جددت وزارة الخارجية الأمريكية إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الحوثية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية بطريقة ممنهجة.

وقالت الخارجية الأمريكية اليوم: ندين هجمات الحوثيين غير المقبولة التي تستهدف المدنيين في السعودية، وتابعت : ندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي وهي تشاهد الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة التي تستهدف السعودية.

التحالف يتصدى للهجمات الحوثية:

وكان المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العميد الركن تركي المالكي، صرَّح في وقت سابق اليوم بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت- ولله الحمد- صباح اليوم (الاثنين) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي، أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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