الخدمات الطبية بالداخلية: لا يلزم فحص كورونا قبل أخذ اللقاح

المواطن - الرياض

أكدت الخدمات الطبية في وزارة الداخلية، أنه لا يلزم فحص كورونا قبل أخذ اللقاح، داعية إلى المبادرة وأخذ القرار السليم والتسجيل لأخذ التطعيم.

وواصلت فرق من منسوبي الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، تنفيذ جولاتها الميدانية المكثفة لتقديم لقاح كورونا لمنسوبي القطاعات الأمنية بالوزارة، في إطار استكمال تنفيذ مبادراتها الخاصة بحملة “الوقاية أمان”.

فرق متخصصة:

وشملت الزيارات وجود فرق طبية متخصصة لتقديم اللقاح لمنسوبي وزارة الداخلية بجدة، بالإضافة إلى تقديم اللقاح لمنسوبي القطاعات الأمنية في منطقتي جازان والباحة.

كما قدمت الفرق لقاح فيروس كورونا لطلبة معهدي التدريب بقوات الطوارئ الخاصة في مكة المكرمة وعرعر.

الوقاية أمان:

وتواصل حملة ”الوقاية أمان” تنفيذ كامل الخطط المدرجة لتقديم اللقاحات لمنسوبي وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية وذويهم وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة في المملكة.

ودعت الخدمات الطبية الراغبين في الحصول على اللقاح، إلى التقدم بحجز موعد عن طريق تطبيق “صحتي” في أحد المقرات التابعة للخدمات الطبية، بمختلف مناطق ومدن المملكة.

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