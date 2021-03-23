الخدمات الطبية بوزارة الداخلية توعي بأهمية لقاح كورونا

المواطن - واس

دشنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في مقر الوزارة أمس الإثنين، معرضًا توعويًا عن لقاح كورونا، وذلك في إطار تنفيذها للعديد من المبادرات والأعمال المصاحبة لحملة “الوقاية أمان”.

معلومات عن لقاح كورونا

وتضمن المعرض تقديم معلومات ونصائح صحية عن لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، عبر شاشات إلكترونية، بوجود فرق طبية من المركز الصحي بديوان الوزارة، الذي قدم بدوره نصائح تثقيفية عن أهمية اللقاح ومأمونيته وفوائده، فضلًا عن الإجابة عن الاستفسارات المقدمة من قبل زوار المعرض من منسوبي ومنسوبات الوزارة.

الوقاية أمان

وتواصل الخدمات الطبية تنفيذ أعمالها في حملة “الوقاية أمان” لتقديم اللقاح، من خلال استمرار استقبال المستفيدين في المقرات المخصصة في مختلف مناطق ومدن المملكة، وقيام فرقها الطبية بجولات وزيارات ميدانية، إضافة إلى التنسيق مع القطاعات الأمنية التي تقدم اللقاح في مراكزها الصحية.

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