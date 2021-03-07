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الخدمات الطبية تقدم لقاحات كورونا لمنسوبي الداخلية في الشرقية
تُقدم في مركز اللقاحات بالمدينة الطبية لقوى الأمن بالخبر

الخدمات الطبية تقدم لقاحات كورونا لمنسوبي الداخلية في الشرقية

2021/03/07
الساعة 11:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الخدمات الطبية تقدم لقاحات كورونا لمنسوبي الداخلية في الشرقية الخدمات الطبية تقدم لقاحات كورونا لمنسوبي الداخلية في الشرقية
المواطن - الشرقية

نشر الحساب الرسمي للإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، لقطات من تقديم لقاحات فيروس كورونا لمنسوبي وزارة الداخلية في مركز اللقاحات بالمدينة الطبية لقوى الأمن في الخبر بالمنطقة الشرقية.

الوقاية أمان: 

وواصلت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية حملة “الوقاية أمان” لتقديم لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) لمنسوبي ومنسوبات الوزارة والقطاعات الأمنية وذويهم، عبر (14) مركزًا موزعًا على العديد من مناطق ومدن المملكة، تحت إشراف فرق مختصة من الخدمات الطبية بالوزارة ومستشفيات قوى الأمن في (الرياض- مكة المكرمة- الدمام)، وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المملكة.

الخدمات الطبية تقدم لقاحات كورونا لمنسوبي الداخلية في الشرقية - المواطن

التسجيل في منصة صحتي: 

ودعت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية منسوبي الوزارة والقطاعات الأمنية بالتسجيل وذويهم في منصة “صحتي” للحصول على اللقاح، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المراكز.


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