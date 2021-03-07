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الخدمات الطبية في الداخلية تواصل حملة الوقاية أمان عبر 14 مركزًا
بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

الخدمات الطبية في الداخلية تواصل حملة الوقاية أمان عبر 14 مركزًا

2021/03/07
الساعة 8:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الخدمات الطبية في الداخلية تواصل حملة الوقاية أمان عبر 14 مركزًا
المواطن - واس

واصلت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية حملة “الوقاية أمان” لتقديم لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) لمنسوبي ومنسوبات الوزارة والقطاعات الأمنية وذويهم، عبر (14) مركزًا موزعًا على العديد من مناطق ومدن المملكة، تحت إشراف فرق مختصة من الخدمات الطبية بالوزارة ومستشفيات قوى الأمن في (الرياض -مكة المكرمة – الدمام)، وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المملكة.

الخدمات الطبية: 

ودعت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية منسوبي الوزارة والقطاعات الأمنية بالتسجيل وذويهم في منصة “صحتي” للحصول على اللقاح، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المراكز.

الخدمات الطبية في الداخلية تواصل حملة الوقاية أمان عبر 14 مركزًا - المواطن


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