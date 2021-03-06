الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 130 فرصة وظيفية

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المواطن - الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 134 وظيفة شاغرة بالرياض، جدة، نجران وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

الوظــائف المتاحة كالتالي:

1- ممرض قانوني أول (العدد 50 وظيفة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض).

– خبرة لا تقل عن سنة.

• للتقديم: ( اضغط هنــا ).

2- ممرض قانوني ثانٍ (العدد 50 وظيفة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض).

– لا يُشترط خبرة سابقة.

• للتقديم: ( اضغط هنــا ).

3- أخصائي جراحة القلب.

– مؤهل في التخصص مع خبرة 5 سنوات.

– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

• للتقديم: ( اضغط هنــا ).

4- ممرض – ممرضة عامة قانونية (العدد 33 وظيفة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض) لا يُشترط خبرة سابقة.

– مستشفى القوات المسلحة بنجران.

• للتقديم: ( اضغط هنــا ).

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