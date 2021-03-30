الخراشي: مشكلة المنتخب السعودي في الهجوم

المواطن - مروة نبيل

شدد مدرب المنتخب السعودي السابق، محمد الخراشي، على صعوبة مواجهة الأخضر ضد فلسطين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى معاناة المنتخب الوطني على الصعيد الهجومي.

الخراشي يؤكد معاناة المنتخب السعودي هجوميًّا:

وقال الخراشي: “مباراة المنتخب السعودي مع فلسطين ستكون صعبة للغاية؛ كون الخصم يمتلك عناصر مميزة تلعب خارج فلسطين، ومقومات كبيرة، والدليل تعادله معنا في مباراة الذهاب بفلسطين، وكان قريبًا من الفوز بتلك المباراة”.

وتابع: “لاعبو منتخبنا يدركون في مثل هذه الظروف أن تلك المباراة هي الأهم، لتأكيد الصدارة، ولدينا عناصر جيدة للغاية وأصحاب خبرة يستطيعون توجيه وقيادة المجموعة الشابة للأفضل، وتحقيق النتائج المنتظرة بإذن الله”.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة “24 الرياضية”، قائلًا: “علينا احترام المنتخب الفلسطيني، ومحاولة التسجيل مبكرًا لإحباط طموحاتهم، ولدينا أسماء مميزة قادرة على صناعة الفارق”.

واختتم الخراشي تصريحاته قائلًا: “مشكلة المنتخب السعودي في الهجوم، ويجب أن نلعب بشكل جماعي، ونستغل الفرص التي تتاح لنا، ومباراة اليوم حساسة للغاية، والنقاط الثلاث مهمة في المرحلة المقبلة”.

الأخضر في التصفيات الآسيوية:

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية وفلسطين، اليوم الثلاثاء، على ملعب “مرسول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 4 مباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، وبفارق نقطة عن أوزبكستان المتصدر من 5 مواجهات.

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