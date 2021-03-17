الخريف: برنامج صُنع في السعودية بداية عصر جديد للصناعة الوطنية

المواطن - الرياض

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تقدم وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، بالشكر الجزيل إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على رعايته لإطلاق هوية البرنامج الوطني “صُنع في السعودية”.

وقال الخريف عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “نتطلع من خلال البرنامج إلى تحقيق توجهاتنا الاستراتيجية نحو بداية عصر جديد للصناعة السعودية، وأؤكد أن المجتمع شريك حقيقي لنا في البرنامج وعنصر مهم لتحقيق تطلعات وطننا نحو نهضة صناعية شاملة.

وبرعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان، يطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية يوم 28 مارس الجاري، برنامج صُنِع في السعودية، الذي يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

صنع في السعودية:

ويأتي الإعلان عن برنامج صُنع في السعودية من منطلق اهتمام وحرص سمو ولي العهد في دعم المنتج الوطني، وتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والمصانع المحلية على مختلف المستويات.

يُذكر أن برنامج صُنع في السعودية، يُعدّ محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.

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