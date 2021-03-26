الداخلية تذكر بغرامة عدم الالتزام بالتباعد ورفض قياس الحرارة: ألف ريال

المواطن - الرياض

أعادت وزارة الداخلية التأكيد على أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي ورفض قياس درجة الحرارة مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بالمملكة، حيث سجلت السعودية 510 حالات و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

غرامة ألف ريال:

وأوضحت الداخلية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن عقوبة عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص قيمتها ألف ريال وتتضاعف العقوبة في حال التكرار.

رصد المخالفات:

ودعت الداخلية كل من يرصد أي مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثها، وذلك على الرقم 999 في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقتي مكة المكرمة والرياض فيكون الإبلاغ على الرقم 911.

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