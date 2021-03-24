الدخيل: نتشرف بتصدر رمزنا لقائمة العضوية الذهبية

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس نادي النصر المكلف، عبدالله الدخيل عن سعادته البالغة بانضمام الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز إلى قائمة الأعضاء الذهبيين رسميًا، اليوم الأربعاء.

الدخيل يُعلق على انضمام الرمز للأعضاء الذهبيين

وقال عبدالله الدخيل: “أتشرف كرئيس مكلف لنادي النصر أن نعلن للجمهور النصراوي الكريم عن تشرف العضوية الذهبية بنادي النصر بتصدر قائمتها برمزنا الداعم الدائم على مرّ التاريخ: الأمير خالد بن فهد حفظه الله”.

وتابع رئيس نادي النصر المكلف حديثه عن الأمير خالد بن فهد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وهذا محل شرف وفخر وتقدير لجميع النصروايين ولنا كإدارة مكلفة”.

وانضم الأمير خالد بن فهد اليوم إلى قائمة الأعضاء الذهبيين في نادي النصر، ليلتحق بالأمير وليد بن بدر الذي انضم هو الآخر بالأمس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

حل إدارة صفوان السويكت رسميًّا:

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن حل مجلس إدارة العالمي، برئاسة صفوان السويكت؛ نظرًا لارتكابه عددًا من المخالفات الجسيمة، وتم تكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير الأمور في الأصفر خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الرياضة بعد ذلك عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر رسميًّا، اعتبارًا من يوم الاثنين الماضي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر







شارك الخبر