الدوري مع وليد: مسلي آل معمر رئيسًا لـ النصر بالتزكية

المواطن - محمد سمعه

ذكر برنامج “الدوري مع وليد”، المذاع على قناة Sbc، أن مسلي آل معمر سيكون الرئيس الجديد لـ النصر بالتزكية لمدة 4 سنوات مقبلة.

ويُعد آل معمر المرشح الوحيد على مقعد رئاسة النادي، وذلك بعد غلق باب الترشح على رئاسة ومقاعد عضوية مجلس الإدارة بالنادي مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعة مساءً.

وكشف آل معمر، مساء أمس الخميس، عن ترشحه رسميًّا لرئاسة نادي النصر في الانتخابات المقرر إقامتها في الأول من شهر إبريل المقبل، بدعم من الأمير خالد بن فهد والأعضاء الذهبيين.

وأكدت مصادر لـ”الرياضية”، أنه مع تسليم مسلي آل معمر لأوراق ترشحه بشكل رسمي لرئاسة مجلس الإدارة، لن يكون هناك أي مرشح آخر.

مسلي آل معمر يختار 6 أسماء في قائمته:

ولفتت إلى أن مسلي اختار عددًا من الأسماء في انتخابات نادي النصر، وهم؛ فيصل أبو ساق، عبد الله العمراني، تركي المشيقح، محمد الشتوي، معتز المزروع ومنصور بن زومه.

وفي وقت سابق، حرص صفوان السويكت، رئيس النصر السابق، على توجيه أول رسالة لرئيس العالمي القادم، وذلك بعد إعلان النادي مساء اليوم الجمعة، عن غلق باب الترشح.

رسالة صفوان السويكت

وغرد السويكت عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلًا: “الحمد لله من قبل ومن بعد أن هيأ لـ النصر، رجالًا يقفون خلفه يتقدمهم الرمز الداعم الأمير خالد بن فهد والذي اختار أخي مسلي آل معمر لقيادة الدفة.. كلنا معك وداعمون لك .. ورب ضارة نافعة”.

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