الدويش: لماذا تتحول تغييرات النصر لقضايا إعلامية؟!

المواطن - مروة نبيل

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أبدى الإعلامي محمد الدويش استغرابه من تضخيم التغييرات الإدارية التي تحدث في نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، رغم مرور العديد من الأندية بالظروف ذاتها.

الدويش ينتقد تحول تغييرات النصر إلى أزمات:

وعلق محمد الدويش قائلًا: “في أندية أخرى يجري التغيير الإداري والفني دون انقسامات واتهامات فنادي الهلال مثلًا تغيّر رئيسه التنفيذي دون أنْ يدري أحد وتغيّر مدربه بهدوء”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وكذلك الاتحاد والأهلي حدثت فيهما تغييرات إدارية دون أن تتحوّل إلى قضايا إعلامية وجماهيرية!.. لماذا النصر فقط؟”.

الأزمات الإدارية تُلاحق العالمي:

ويُعاني العالمي من أزمات عديدة مؤخرًا، والتي كان آخرها إعلانها قبول استقالة عبدالله الدخيل من منصبه كرئيس تنفيذي، قبل أن يؤكد عضو الشرف الذهبي، عبدالعزيز بغلف ادعاء الإدارة بطلب الاستقالة، وطلب عقد جمعية غير عادية بشكل عاجل.

كما كشف عبدالرحمن الحلافي حقيقة تقدمه باستقالته من مجلس إدارة النادي، بعد تداول أنباء بشأن رحيل 3 من أعضاء المجلس خلال الفترة الماضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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