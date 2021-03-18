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الرئيس العراقي: إنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية
أكد في سياق آخر أنه يجب وضع العلاقة في أساسها الصحيح

الرئيس العراقي: إنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية

2021/03/18
الساعة 2:11 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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الرئيس العراقي: إنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية الرئيس العراقي
المواطن- متابعة

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، إن هناك قراراً بإنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية في العراق، متابعًا: علاقة العراق مع الولايات المتحدة مهمة وأساسية ومبنية على مصالح مشتركة، والحوار الاستراتيجي بيننا يتطرق لكل القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية.

الرئيس العراقي إنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية
القوات الأجنبية في العراق

عدد العناصر الأجنبية في العراق

 ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية، أضاف صالح أن هناك قراراً بإنهاء تواجد القوات الأمريكية والأجنبية القتالية، مبيناً أن الموجود الآن لا يتجاوز 2500 عنصر. 

من جانب آخر قال رئيس العراق إن هناك خللاً في العلاقة بين بغداد وأربيل، ويجب وضع العلاقة في أساسها الصحيح ومعرفة كل طرف حقوقه وواجباته عبر حوار وطني يجلس فيه الجميع لمناقشته.

وتابع، أن المواطن في البصرة لم يعد راضياً عن هذه المنظومة، وكذلك المواطن في إقليم كردستان.

الرئيس العراقي إنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية
القوات الأجنبية

وفي سياق آخر، يُذكر أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية، قد قررت فرض حظر التجوال التام الكلي في العاصمة بغداد والمحافظات كافة، من الخميس إلى الأحد من كل أسبوع.

ويأتي قرار فرض حظر التجوال التام الكلي في العاصمة بغداد والمحافظات كافة، بدءًا من اليوم الخميس الساعة التاسعة مساءً إلى يوم الأحد الساعة الخامسة صباحًا من كل أسبوع.

وتقرر أيضًا فرض حظر التجوال الجزئي في بقية الأيام من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة صباحًا من اليوم اللاحق، ويبدأ التطبيق من يوم الاثنين الموافق 22 مارس الجاري، وبالاستثناءات نفسها، على أن يعاد تقويم إجراءات الحظر بحسب الموقف الوبائي قبل شهر رمضان القادم.

الرئيس العراقي إنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية
الرئيس العراقي

 


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