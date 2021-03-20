الرئيس اليمني: الشعب لن يقبل أن تحكمه أذناب إيران وأذرع الحرس الثوري

المواطن - متابعة

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي: إن الشعب اليمني لن يقبل أن تحكمه أذناب إيران وأذرع الحرس الثوري.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الناطق باسم الجيش اليمني أن قوات الجيش حققت انتصارات كبيرة، وكبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية الخسائر في العتاد والأرواح في كل جبهات القتال.

انتصارات في جبهات القتال في مأرب:

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن الناطق باسم الجيش أن قواته حققت انتصارات كبيرة، وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في جبهات القتال بمحافظة مأرب، في ظل الدعم من القيادة السياسية والعسكرية والإسناد الشعبي من رجال القبائل.

جبهات جبل مراد والجدعان والمخدرة:

وأوضح أن العمليات القتالية التي شهدتها جبهات جبل مراد والجدعان والمخدرة وصرواح وجبل هيلان والمشجح والكسارة، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، أثمرت انتصارات وتقدمات ومكاسب على الأرض.

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