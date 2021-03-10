الرائد يخطف الفوز من أنياب الفيصلي بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

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تمكن نادي الرائد من الفوز على الفيصلي بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة الرائد والفيصلي:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف الفريق الريداوي من هجماته، ليتمكن اللاعب التشيلي روني فيرنانديز من إحراز الهدف الوحيد بالمباراة للفريق الريداوي بالدقيقة الـ73.

ولم ينجح فريق الفيصلي في إدراك هدف التعادل، لينتهي اللقاء بفوز مهم لـ الرائد بهدف دون رد.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الفريق الريداوي 28 نقطة ليبتعد عن المراكز المؤدية للهبوط، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 30 نقطة.

نتائج مباريات اليوم:

وقبل انطلاق مباراة الفيصلي ورائد التحدي، كان العين سقط بفخ التعادل ضد نادي القادسية بثلاثية لكل فريق، بينما فاز الفتح على نادي الباطن بثنائية دون رد في مباريات اليوم الأربعاء بالجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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