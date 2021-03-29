الرائد يواجه الشباب وديًّا الأربعاء

المواطن - مروة نبيل

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد مباراة ودية ضد نظيره الشباب وديًّا، في إطار استعداداتهما لاستئناف المسابقات بعد فترة التوقف الدولي.

الرائد يُلاقي الشباب:

ولفت حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن المباراة الودية أمام فريق الشباب ستكون، يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهته المقبلة ضد الأهلي في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى الفريق الريداوي تدريباته على فترتين، الأولى صباحية بصالة الحديد والثانية مسائية على ملعب النادي، حيث كثف الجهاز الفني تدريبات التقوية ورفع اللياقة للاعبين خلال تدريبات منوعة، فيما نفذ اللاعبون فقرات تدريبية منوعة وجملًا تكتيكية.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، ويطمح للاستعداد جيدًا وتحقيق الفوز على الأهلي من أجل التقدم في الترتيب.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجمد رصيده عند 45 نقطة، وذلك قبل مباراته المقبلة ضد الباطن.

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