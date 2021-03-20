الرائد يُجبر الاتحاد على التعادل بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بفخ التعادل الإيجابي أمام الرائد بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شوط أول سلبي بين الاتحاد والرائد:

وشهد الشوط الأول تعادلًا سلبيًّا بين الفريقين، كما طُرد اللاعب المصري أحمد حجازي بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الـ35.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني نجح البرازيلي رومارينيو في إحراز الهدف الأول لنادي الاتحاد بالدقيقة الـ63 بعد تمريرة جيدة من اللاعب فهد المولد.

وبعدها بـ5 دقائق، تمكن المغربي كريم بركاوي من إحراز هدف التعادل لنادي الرائد بعد تمريرة متقنة بالصدر من زميله التشيلي روني فيرنانديز.

حالتا طرد في المباراة:

وطرد الحكم اللاعب المغربي محمد فوزير من صفوف الرائد بالدقيقة الـ85، لتشهد المباراة حالتي طرد.

وبعد التعادل، أصبح رصيد العميد 42 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما أصبح رصيد نادي الرائد 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكانت المباراة شهدت إصابة اللاعب عبدالرحمن العبود نجم الاتحاد حيث غادر اللقاء اضطراريًّا بسبب الإصابة.

وبعد لقاء العميد، سيواجه الفيصلي منافسه الاتفاق بينما يلعب الفتح مع النادي الأهلي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

يذكر أن العميد كان ودع يوم الثلاثاء الماضي، بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخسارة من نادي الفتح بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

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