الرائد يُعاني أمام أندية الرياض بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

اسمع الخبر

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لتحسين نتائجه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والظهور بشكل جيد خلال مباراتهم ضد الهلال.

الرائد يُعاني

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد أمام أندية الرياض ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث إنه لم ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه آخر 17 مباراة، ولم يتمكن من تحقيق الفوز آخر 4 مواجهات أمامهم.

ويمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بفترة تذبذب مستوى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إنه فاز على ضمك في الجولة الـ16، ثم تلقى 3 هزائم متتالية، قبل أن ينتفض أمام أبها والعين الجولتين الماضيتين.

مباراة الهلال في الجولة الـ22

ويلعب الفريق الريداوي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الريداوي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

شارك الخبر







شارك الخبر