الرياض أكثر المناطق مخالفة للإجراءات الاحترازية

المواطن - واس

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19 (30306) مخالفات، وذلك للمدة من 8 إلى 14 شعبان 1442هـ.

الرياض تتصدر:

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(9915)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(7222)، ثم المنطقة الشرقية بـ(4112)، ومنطقة القصيم بـ(2375)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1697)، ومنطقة الجوف بـ(1241) ، ومنطقة تبوك بـ(861)، ومنطقة الباحة بـ(746)، ومنطقة عسير بـ(676)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(606)، ومنطقة حائل بـ(597)، ومنطقة جازان بـ(181)، ومنطقة نجران بـ(77).

تشديد على الالتزام:

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

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