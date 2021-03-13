الزعاق: الموجة الغبارية تلاشت وسنعيش آثارها اليوم

المواطن - الرياض

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أكد الخبير في الفلك خالد الزعاق، أن الموجة الغبارية التي عاشتها المملكة يوم أمس ستعيش بعض المناطق على آثارها اليوم السبت، وذلك بسبب الغبار العالق في طبقات الجو العليا.

وأضاف الزعاق في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع تويتر، : “أي أننا لن نشاهد الشمس بوضوح وسيكون الغبار مترسبًا على الأشياء أما الموجة الغبارية فقد تلاشت وتبخرت في جميع الأماكن”.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ليمتد تأثيرها إلى مناطق نجران وعسير والباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال وشرق ووسط المملكة.

وتوقع المركز، أن تؤثر العاصفة الرملية صباح السبت على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير، والباحة.

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