الزعاق: نعيش الآن قمة برد بياع الخبل عباته

المواطن - الرياض

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن أجواء المملكة تعيش حاليًا قمة برد بياع الخبل عباته.

وتابع الزعاق: “أنه بدءًا من اليوم الثلاثاء سينسحب البرد وتبدأ قبلات الشتاء الوداعية”.

نعيش الآن في قمة برد بياع الخبل عبائه

ومن يوم غدٍ يبدأ ينسحب

وقبلات الشتاء الوداعية هي برد العجوز

ومع #رمضان تنتهي موجات البرد

pic.twitter.com/TLcm5MJVdU — د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) March 29, 2021

برد العجوز

وأضاف أن آخر الشتاء هو ما يُسمى ببرد العجوز، نسبة إلى العجوز التي جزّت أصواف الأغنام بعدما شعرت بالدفء، ولما عاد البرد هلك القطيع بأكمله، مبينًا أن موجات البرد ستنتهي في شهر رمضان المقبل.

برد الحسوم

وتابع خالد الزعاق: “أن العرب قديمًا أطلقوا على برد العجوز اسم “برد الحسوم”، حيث إنه البرد الذي أهلك الله به قوم عادٍ، نسبة إلى قوله تعالى: “سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا”.

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