السبب الذي يُقرب هورفات من مغادرة النصر

المواطن - محمد سمعه

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تعرض المدرب الكرواتي ألين هورفات، مدرب نادي النصر لانتقادات حادة من قبل جماهير العالمي، وذلك رغم الفوز على النادي الأهلي يوم الخميس الماضي.

وكان هورفات تولى تدريب العالمي في ديسمبر الماضي بديلًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وكشفت جماهير العالمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن السبب الذي سيؤدي لرحيل هورفات وهو عدم وجود هوية للعالمي تحت قيادته، حيث أكدوا أن بطل السوبر السعودي يفوز بفضل المهارات الفردية للاعبيه، وليس بسبب تكتيك من المدرب الكرواتي.

إقالة هورفات حاليًا من تدريب النصر الحل الأفضل

وأكدت جماهير النصر على أن إقالة هورفات قبل نهاية الموسم الحالي، سيكون أفضل من أجل منح المدرب الجديد الفرصة للتعرف على اللاعبين وإخراج أفضل ما لديهم، مشيرين إلى أن إقالة هورفات يجب أن تتم بالفترة الحالية كون الفريق غير منافس على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخُيبت ظنون وتوقعات هورفات، تمامًا بعد الانتقادات الحادة التي تعرض لها رغم الفوز على النادي الأهلي بالجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إدارة العالمي تُراقب مدرب ريفر بليت

وكان برنامج “الحصاد الرياضي” ذكر بوقت مسبق أن إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت، تُفكر بشكل جاد في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق ريفر بليت الأرجنتيني.

ورغم أن جاياردو يُفضل البقاء في صفوف ريفر بليت، لكن إدارة العالمي ستبذل قصارى جهدها من أجل إقناعه بالحضور وتدريب أصفر العاصمة.

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