السجن سنة هدية حلا الترك لأمها منى السابر قبل عيد الأم !

المواطن - متابعة

ما زالت الفنانة الكويتية منى السابر وابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك، تشغلان الرأي العام، وتتصدران مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم أصدرت محكمة بحرينية، حكمها بحبس الفنانة الكويتية منى السابر طليقة المنتج البحريني محمد الترك، مدة سنة مع النفاذ، وذلك على خلفية القضية الدائرة بينها وبين ابنتها، بشأن مبلغ مالي قيمته 200 ألف ريال بحريني، وهو القرار الذي أعلنته منى السابر وهي في حالة انهيار.

أول تعليق من منى السابر:

وظهرت منى السابر، بعد لحظات من صدور الحكم وهي منهارة، لتعلن صدور حكم الاستئناف بسجنها لمدة عام مع النفاذ، على خلفية القضية المرفوعة عليها من قبل ابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك.

وقالت السابر في بث مباشر نشرته على حسابها بموقع “إنستجرام”، اليوم: “كنت بتمنى على بنتي توقف وقفة حق، وبقلها شكرًا حلا على الهدية اللي أهديتني إياها هلق بعيد الأم”.

وقالت: إنها لم تكن تتوقع أن تأتي ابنتها حلا الترك وتشهد في المحكمة ضدها، مضيفة: “طبعًا إنتو عارفين مين السبب الرئيسي اللي هي الأب والجدة، هما والعم واللي حواليهم، أنا ما إلي غير الله وإنتو”.

خطوات مرتقبة من منى السابر:

كشفت منى السابر ما تستعد إلى اتخاذه من خطوات الأيام القادمة، مشيرة إلى أنها ستقدم أحكامًا بديلة للمحكمة على أمل أن يتم الأخذ بها؛ كونها حاضنة لطفل ما زال في الدراسة ويحتاج رعايتها.

وتابعت أنها كانت تنتظر حكمًا مختلفًا عن ما صدر إلا أنها صدمت، وأن السبب في ذلك يعود إلى شهادة ابنتها الفنانة حلا الترك أمامها في المحكمة، وأوضحت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة، ولكنها ستأخذ فترة من الوقت بسبب عمل المحاكم عن طريق الـ”أونلاين” بسبب فيروس كورونا.

رسالة أخيرة:

ووجهت منى السابر رسالة أخيرة إلى ابنتها، وقالت: “أنا عارفة إن حلا هلق عندها علم بالحكم، وأنا ما كنت متوقعة في المحكمة إن بنتي توقف ضدي، يعني موقف للحين أنا مو مستوعباه، ما رح تعرف قيمة الجرح اللي سببتلي إياه إلا بس تتزوج ويصير عندها ولاد، بقلك يا حلا شكرًا كتير”.

بداية الخلاف:

وكان حكم بالسجن قد صدر على السابر لمدة سنة، بعدما أخذت 200 ألف دينار بحريني من ابنتها حلا الترك؛ وذلك لأنها لم تتلقَّ نفقة أولادها من أبيها منذ عام ونصف العام، على حد قولها.

وكشفت مصادر إعلامية عن قيام النجمة البحرينية الشابة حلا الترك، برفع دعوى قضائية ضد والدتها، وأكدت الفنانة الكويتية منى السابر، أن ابنتها رفعت دعوى قضائية ضدها، معتبرة أن ابنتها لم تقم بذلك من تلقاء نفسها.

شارك الخبر







شارك الخبر