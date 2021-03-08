السديس: الأعمال الإرهابية ضد المدنيين والمنشآت الحيوية تخالف المقاصد الشرعية والأعراف الدولية

المواطن - الرياض

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أدان الرئيس العام ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الأعمال الإرهابية والهجمات التخريبية ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية للمملكة العربية السعودية.

مخالفة لمقاصد الشريعة:

وأكد السديس: نستنكر جميعًا العمل التخريبي الذي طال ميناء رأس تنورة من خلال إطلاق طائرة مسيرة مفخخة حاولت إلحاق الضرر به، وباءت ولله الحمد بالفشل، مشيرًا إلى أن تلك الأعمال مخالفة للمقاصد الشرعية والأعراف الدولية.

تصرفات رعناء:

ونوه الشيخ السديس أن بلادنا قادةً وشعبًا لا تؤثر فيهما هذه التصرفات الرعناء؛ حيث إن هذه الهجمات المتكررة هجمات يائسة وفاشلة، لن تجني ثمارها، وستؤول سلبًا على من يقف وراءها، والمملكة العربية السعودية بلد مستقر، ينعم باستقرار شامل في كافة جوانب الحياة.

واختتم سائلًا الله- عز وجل- أن يحفظ أمن المملكة واستقرارها، وأن يحفظ جنودنا البواسل المرابطون على كافة ثغورها، وأن يديم علينا أمننا وأماننا؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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