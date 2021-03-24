السديس يتفقد مكبرية المسجد الحرام ويلتقي بالمعتمرين

المواطن - مكة المكرمة

أجرى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس جولة ميدانية تفقدية لمكبرية المسجد الحرام استعدادًا لموسم رمضان المبارك.

أنظمة المكبرية:

واطلع السديس على أنظمة الصوت المتطورة وأجهزة التحكم الخاصة به، إضافة إلى أنظمة البث المرئي والمسموع لنقل الأذان والصلاة والنقل المباشر، كما اطلع على استعدادات موسم شهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٢هـ، داعيًا إلى تسخير أحدث الوسائل التقنية لها.

لقاء بالمعتمرين:

والتقى الرئيس العام لشؤون الحرمين خلال جولته بالمسجد الحرام عددًا من المعتمرين الذين أشادوا بالخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكدًا أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقدم جميع الخدمات لضيوف الرحمن وفق الإجراءات الاحترازية لضمان صحتهم وسلامتهم.

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