السديس يدشن مبادرة نحلها ولا نحيلها لتطوير العمل وإصلاح مواطن القصور

المواطن - مكة المكرمة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس مبادرة “نحلها ولا نحيلها” والتي تستهدف موظفي الرئاسة بهدف تطوير العمل الإداري للرقي بالخدمة المقدمة من خلال الإدارات.

نحلها ولا نحيلها:

وأشار السديس إلى أن هذه المبادرة تُعنى بحل المشاكل والعقبات التي تواجه الموظفين ومنسوبي الإدارات أثناء أداء عملهم، وتتلخص في إعطاء كل ذي حقٍ حقه دون تأخير وبجودة عالية تخدم طالب الخدمة.

هدف المبادرة:

وتهدف هذه المبادرة لتطوير العمل الإداري والميداني في شتى المجالات مما يحقق تقديم الخدمة بشكل أفضل من خلال قنوات الخدمة التي تقدمها الرئاسة للمستفيدين من شتى بقاع العالم بالإضافة إلى منح الصلاحيات المناسبة للمسؤولين بهدف تسهيل العملية الإدارية وجعلها أكثر مرونة وأسرع في الإنجاز.

كما تقوم هذه المبادرة بمتابعة المقصرين وإصلاح مواطن القصور بتقديم الاستشارات والبرامج التطويرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمة أفضل وضمان استمرارية العمل.

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