السديس يعلن عن جائزة للموظفة المتميزة بمناسبة يوم المرأة العالمي

المواطن - مكة المكرمة

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‏أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن جائزة للموظفة المتميزة، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي وتكريمًا للمرأة العاملة في الحرمين الشريفين.

موهبة وإبداع:

وقال السديس: يزخر الكادر النسائي في الحرمين الشريفين بالموهبة والإبداع والعطاءات المتدفقة، مع الإخلاص وروح المبادرة والانضباط في تأدية الواجبات الوظيفية مع الالتزام التام بتطبيق تعاليم الدين الإسلامي من احتشام ومراعاة مكانة المسجد الحرام والمسجد النبوي في عملهن، وتكريمًا لتلك الجهود وتقديرًا لها وضعت جائزة للموظفة المتميزة، وستكون وفق معايير تقررها لجنة لمن تستحقها منهن، سائلًا الله العلي القدير لهن دوام التوفيق والسداد؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

يذكر أن الشق النسائي في الحرمين الشريفين يحظى بدعم وعناية واهتمام خاص من معالي الرئيس العام، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة- أيدها الله- بتمكين المرأة وفق رؤية المملكة العربية السعودية (2030).

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