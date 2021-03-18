السرطان يقهر ريم غزالي نجمة ستار أكاديمي الجزائرية

المواطن - متابعة

رحلت المطربة الجزائرية الشابة ريم غزالي، إحدى نجمات برنامج ستار أكاديمي، عن عالمنا اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 38 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.

سبب ابتسامة شقيقة ريم غزالي:

ونشرت سلمى غزالي شقيقة ريم مقطع فيديو على “فيسبوك” أعلنت فيه وهي مبتسمة خبر وفاة شقيقتها، فظهرت في المقطع بابتسامة أكدت أنها لم تفارقها منذ وفاة شقيقتها، بسبب معرفتها أن الله اختار لها ما هو أفضل وأعظم، بعد تجربتها مع المرض.

وطلبت سلمى الدعاء لشقيقتها بالرحمة والمغفرة، قائلة: “إن قلبها مطمئن أن الله منح ريم غزالي الراحة، وسوف يجازيها خيرًا عن صبرها في مرضها”.

رحلة ريم غزالي مع السرطان:

وكانت الراحلة أعلنت عن محاربتها للسرطان في أواخر عام 2019، وكشفت عن تفاصيل رحلتها العلاجية، وكان آخر ما نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة قبل بضعة أسابيع تعلن فيها افتقادها لأحبائها، وصعوبة رؤيتهم بسبب فيروس كورونا المنتشر، وتطلب من الله أن يخفف عنها.

معلومات عن ريم غزالي:

ولدت ريم غزالي في 29 يونيو عام 1982، وهي ابنة ميريام غزالي وسليمان غزالي ولديها شقيق يدعى أحمد، يعمل في مجال الطيران وشقيقتها سلمى المشتركة السابقة في برنامج “ستار أكاديمي”، بموسمه الثاني. نشأت ضمن أجواء موسيقية، فوالدتها ميريام تعزف على البيانو وتمتلك صوتًا جميلًا، أما والدها سليمان فيعمل مدير في قطاع الصحة. شاركت ريم غزالي في مسابقة ملكة جمال لوكس في 2004، وهي مسابقة محلية وحققت اللقب؛ نظرًا إلى جمالها الذي لفت الأنظار، وكان شكلها رائعًا جدًّا وتستحق هذا اللقب شاركت في برنامج “ستار أكاديمي 3” في عام 2005، وكان الأمر حلمًا يتحقق بالنسبة لها، قبل أن تخرج أمام زميلتها شيماء هلالي، التي حصلت على نسبة تصويت أعلى منها. عملت في المحطة الوطنية الجزائرية ATV6- مثّلت في العديد من الأعمال الرمضانية، وتزوّجت من المنتج نبيل بن ناصر. تعرضت للتهديد بهدف إفشال مسلسلها “بوقرون”، الذي عرض على شاشة MBC وقناة جزائرية خلال شهر رمضان عام 2018. إصابتها بالسرطان، ففي نوفمبر عام 2019 خضعت ريم غزالي لعملية استئصال ورم في الدماغ، في إحدى المستشفيات في فرنسا، وبعد الانتهاء من العملية الجراحية. شائعة وفاتها في فبراير عام 2020، التي خرجت عبر صفحتها على “فيسبوك” ونفت الموضوع بسرعة.

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