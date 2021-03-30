السعودية تتقدم على فلسطين بثنائية في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة منتخب السعودية ضد فلسطين، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بتقدم الأخضر بثنائية دون رد.

منتخب السعودية يتألق:

وبدأت مباراة منتخب السعودية ضد فلسطين المقامة على ملعب مرسول بارك في الرياض بشكل سريع، وضغط لاعبو الأخضر منذ الدقائق الأولى، وأضاع صالح الشهري أكثر من فرصة وسط دفاع قوي من الفريق الضيف.

واستمرت محاولات الأخضر، قبل أن ينجح ياسر الشهراني في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 37، برأسية رائعة، بعد تلقيه عرضية مميزة من الجانب الأيمن، وانتفض المنتخب الوطني بعد الهدف.

ونجح النجم فهد المولد في تعزيز تقدم الأخضر بهدف ثانٍ عند الدقيقة 43، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول من مباراة السعودية ضد فلسطين بتقدم المنتخب الوطني بثنائية نظيفة.

الأخضر في التصفيات:

وقبل مباراة اليوم، خاض الأخضر 4 مباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، وبفارق نقطة عن أوزبكستان المتصدر من 5 مواجهات.

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