السعودية تتقدم على فلسطين بثنائية في الشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة منتخب السعودية ضد فلسطين، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بتقدم الأخضر بثنائية دون رد.
قووووول! أول للأخضر 🤩
ينجح في تسجيله #ياسر_الشهراني عند الدقيقة 38'#السعودية 1 – 0 #فلسطين#السعودية_فلسطين#معاك_يالاخضر🇸🇦 pic.twitter.com/G4w3oht1c5
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 30, 2021
منتخب السعودية يتألق:
وبدأت مباراة منتخب السعودية ضد فلسطين المقامة على ملعب مرسول بارك في الرياض بشكل سريع، وضغط لاعبو الأخضر منذ الدقائق الأولى، وأضاع صالح الشهري أكثر من فرصة وسط دفاع قوي من الفريق الضيف.
واستمرت محاولات الأخضر، قبل أن ينجح ياسر الشهراني في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 37، برأسية رائعة، بعد تلقيه عرضية مميزة من الجانب الأيمن، وانتفض المنتخب الوطني بعد الهدف.
قووووول! ثاني للأخضر 🤩
ينجح في تسجيله #فهد_المولد عند الدقيقة 44'
#السعودية_فلسطين
#معاك_يالاخضر🇸🇦 pic.twitter.com/rGyAjqG6EM
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 30, 2021
ونجح النجم فهد المولد في تعزيز تقدم الأخضر بهدف ثانٍ عند الدقيقة 43، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول من مباراة السعودية ضد فلسطين بتقدم المنتخب الوطني بثنائية نظيفة.
الأخضر في التصفيات:
وقبل مباراة اليوم، خاض الأخضر 4 مباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، وبفارق نقطة عن أوزبكستان المتصدر من 5 مواجهات.
شارك الخبر