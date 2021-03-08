السعودية خط أحمر .. بطولات القوات الجوية تحطم أطماع الحوثي وإيران

المواطن - الرياض

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تصدر وسم “#السعوديه_خط_احمر“، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، في السعودية والعالم العربي.

وندد المغردون بجرائم الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، ومحاولاتهم المستمرة للاعتداء على السعودية.

حائط الصد المنيع

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاق “#السعوديه_خط_احمر”، ببطولات القوات الجوية الملكية السعودية في التصدي لعدوان الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكدين أن القوات المسلحة السعودية والقوات الملكية السعودية حائط الصد المنيع، الذي ستتحطم عليه أطماع الحوثي وإيران، وستُكتب نهايتهم وهزيمتهم وذلتهم بمداد من ذهب على هذا الحائط المنيع.

بطولات في أبهى صورها

واليوم وكل يوم تتسطر بطولات القوات الجوية السعودية وتتجلى في أبهى صورها في ردع عدوان الميليشيات الموتورة والمأجورة عبر الأراضي اليمنية.

وغرد الإعلامي صالح الجبيري بنشر صور للقوات الجوية الملكية السعودية، معلقا عليها بـ السعودية خط أحمر “رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا”.

وقال الباحث والمستشار في الشؤون الأمنية والقضايا الفكرية د. محمد الهدلا DR.Mohamad ALHdla “إن السعودية حماها الله تدرك المخاطر التي تحيط بها،- ولذا -فإن المملكة ستظل الدولة الأقوى – سياسيا واقتصاديا وأمنيا -،وستظل مرساة الاستقرار في الإقليم في مواجهة الاضطرابات التي تواجهه، يحمل في طياتها رسالة واضحة المعالم حيث تقول الرسالة السعودية خط احمر وخطوط ملتهبة إذا لزم الأمر”.

وعلقت رهف الحربي عبر الوسم بقولها: “دمت سالمًا يا وطني حفظك الله من كيد الأعداء علم السعودية”.

وقال علي العُمري “اللهم انا نستودعك السعوديه وأهلها ، أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها، ارضها وسماها، كبارها وصغارها، ملكها وشعبها ، اللهم من أراد بلاد الحرمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره اللهم احفظ بلادنا بحفظك”.

زلزلوا أوكار الضلال

وغردت لطيفة بنت عبدالعزيز قلب أبيض بقولها “اللهم إنَّا نجعل السعودية في حرزك وأمنك وحصنك الحصين الأمين فاحفظها وأهلها بحفظك يارب العالمين”.

ودعا وائل العويد العنزي بالنصر والتمكين للقوات السعودية بقوله : “اللهم انصرهم وسدد رميهم وثبت اقدامهم وردهم لأهلهم سالمين، اللهم اجعل كيد الحوثي واعوانة في نحورهم، زلزلوا أوكار الضلال يا صقور سلمان”.

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