السفير النرويجي يطلع على إجراءات مكافحة الفساد السعودية

المواطن - واس

استقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، في مقر الهيئة اليوم الثلاثاء، سفير النرويج لدى المملكة السيد أويفند ستوكه، والوفد المرافق له.

تعاون مشترك:

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون المشترك بين المملكة والنرويج في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

واطّلع السفير النرويجي على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال تعزيز النزاهة، وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد، فيما استمع الكهموس إلى تجربة النرويج في ذات المجال.

​حضر اللقاء من جانب الهيئة كبير مستشاري رئيس الهيئة المشرف العام على مكتب الرئيس خالد بن عبدالعزيز الداود، ومساعد رئيس الهيئة للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، وعدد من مسؤولي الهيئة.

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