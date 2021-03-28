السلالة البرازيلية تتسبب في معدلات وفاة مرتفعة للشباب

المواطن- متابعة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن انتشار السلالة الجديدة في البرازيل يهدد البلد البالغ عدد سكانه 213 مليون نسمة إلى تحويلها لخطر عالمي على الصحة العامة.

ووفقاً للصحيفة، فإن ما يسمى بسلالة P.1 التي اكتشفت للمرة الأولى في البرازيل، قادرة على نقل العدوى بنسبة تصل إلى 2.2 مرة وأكثر قدرة بنسبة 61% على إعادة إصابة الناس مقارنة بالمتحورات السابقة من فيروس كورونا المستجد، وفقا لدراسة حديثة.

سلالة P.1 مسؤولة عن أغلب الإصابات في البرازيل

وتعد سلالة P.1 مسؤولة الآن عن غالبية الإصابات الجديدة في البرازيل، حيث يقول العديد من الأطباء إنهم يرون الفيروس التاجي يفتك بالمزيد من الشباب والأصحاء، مع تسجيل أعداد وفيات يومية تفوق 3 آلاف حالة في الأيام الماضية.

وبحسب البيانات التي حللتها وول ستريت جورنال، فإن نحو 30% من الأشخاص الذين يموتون بسبب مضاعفات كوفيد-19 هم أقل من 60 عاما، مقارنة بنحو 26% خلال ذروة تفشي الفيروس السابقة في البرازيل بين يونيو وأغسطس.

الأزمة ليست في البرازيل فقط

ويحذر باحثو الصحة العامة من أن هذه ليست أزمة البرازيل فقط، مشيرين إلى ما يقولون إنه تهاون واسع النطاق في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بشأن المخاطر الناجمة عن أميركا اللاتينية وغيرها من المناطق غير المحصنة في العالم.

وفي وقت تكافح البرازيل ضد الوباء بعد وصول غرف العناية المركز لكامل طاقتها الاستيعابية في أغلب الولايات، حصل 1.8% فقط من سكان البلاد على التطعيم بالكامل.

وتعد البرازيل ثاني دولة متضررة من الوباء بتسجيلها لما يقرب من 12.5 مليون إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة، منها أكثر من 310 آلاف حالة وفاة مرتبط بمرض كوفيد-19، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

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