السند يوضح حكم البيع والشراء وقت الجمعة خلال جائحة كورونا

المواطن - الرياض

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أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند، حكم البيع والشراء وقت صلاة الجمعة خلال جائحة كورونا، خصوصًا للمسلمين الذين يعملون في الدول الأوروبية ويضطرون لفتح المحلات وقت الصلاة.

حكم البيع والشراء وقت صلاة الجمعة خلال جائحة كورونا ؟#يستفتونك مع الشيخ عبد الرحمن السندhttps://t.co/c8SKriBe1e pic.twitter.com/KYQ2HPRk42 — قناة الرسالة (@alresalahnet) March 15, 2021

صلاة الجمعة وجائحة كورونا

وقال الشيخ السند في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”: إن جائحة كورونا كانت من أسباب توقف صلاة الجمعة في المملكة وعدد من البلدان الأخرى، وكانت تصلى ظهرًا وليست جمعة تطبيقًا للإجراءات الاحترازية.

النهي عن البيع وقت الجمعة

وتابع الشيخ السند أن النهي عن البيع وقت الجمعة الوارد في قوله تعالى: “إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ”، يتحقق في حال أذن ونودي لصلاة الجمعة، فإذا لم يؤذن لها فإن النهي هنا لم يتحقق.

وأشار إلى أن صلاة الجمعة إذا لم يؤذن لها في أحد البلدان لعذر شرعي، سواءً كان سفرًا أو جائحة أو غيرهما، فإن البيع في هذا التوقيت جائز وليس هو المقصود بالنهي في الآية القرآنية.

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