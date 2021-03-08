السودان: أثيوبيا تخطط للسيطرة على مدن في النيل الأزرق

المواطن - متابعة

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أعلن السودان، اليوم الاثنين، أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية إلى حدود أثيوبيا قبالة إقليم النيل الأزرق.

وأضافت السلطات السودانية أن أثيوبيا تخطط مع حركة متمردة محلية للسيطرة على مدن في النيل الأزرق، وفقاً لما نقلته قناة “العربية” منذ قليل.

تهريب أسلحة إلى أثيوبيا

يأتي هذا فيما أحبط الجيش السوداني محاولة لتهريب أسلحة إلى أثيوبيا، أمس الأحد.

وتمكنت القوات المسلحة السودانية من ضبط بنادق آلية وقنابل يدوية وذخائر مهربة كانت في طريقها إلى الميليشيات الأثيوبية عبر حدود ولاية القضارف المتاخمة لأثيوبيا.

تطورات منطقة الفشقة

في سياق متصل أعلنت قوات التحالف السوداني عن جاهزيتها لمشاركة القوات الحكومية والجيش السوداني في منطقة الفشقة، إحدى المحليات الخمس المكونة لولاية القضارف بشرق البلاد.

وقال رئيس وفد التحالف السوداني، يوسف سعيد ماهل، إن الزيارة كانت مثمرة وإنهم وجدوا قبولاً تاماً من قبل الأجهزة الأمنية، التي وصفها بالمتماسكة والمترابطة، مشيراً إلى أن الزيارة امتدت حتى الحدود التشادية لتفقد الجيش.

وأوصى يوسف بضرورة البدء الفوري بالترتيبات الأمنية، لأنها تعمل على حل وحسم المشاكل الأمنية، خاصة في ولاية غرب دارفور، مطالباً القيادة العليا في رئاسة المجلس السيادي بضرورة النظر في ملف الترتيبات الأمنية، لكي تبدأ في الأيام القليلة المقبلة.

وأشار ماهل إلى أن الزيارة شملت عدداً من المعسكرات من بينها معسكر بيضة ونُزُل وكليكل، مبيناً أن هذه المعسكرات جاهزة ومتشوقة للسلام، معلناً عن جاهزية قوات التحالف السوداني للمشاركة مع القوات المسلحة في منطقة الفشقة، وأنهم سيقومون أيضاً بزيارات لكل ولايات السودان المختلفة، دون فرز.

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